Die Zeiten wandeln sich und mit ihnen die Werte. Früher galt unmissverständlich “Nie wieder Krieg”. Heute sind wir bereit, in Rüstung zu investieren “Whatever it takes”. Wenn die Regierung Schutzsuchende an der Grenze zurückweisen will, ist das ein Wertewandel. Das Recht des Stärkeren ist - besonders in den USA - der neue Wert. Wir gehen auf die Suche nach den Werten, die wichtig sind und bleiben und fragen “Was uns wertvoll ist”. Außerdem: 12 Jahre Franziskus - Rückt ein Rücktritt näher? Und: Anti-AfD-Kurs bestätigt - Zur Vollversammlung der Katholischen Bischofskonferenz.