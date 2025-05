"Der letzte Himmel" - Alena Jabarine und die Suche nach Palästina

Eine Hungerkatastrophe. Zehntausende Tote. Ein Krieg in Gaza, der nicht aufhört. Alles, was man im Moment über Palästina sieht und hört, ist eine gewaltvolle Geschichte des Kriegs. Aber was wissen wir eigentlich über die Kultur Palästinas? Die traditionellen Instrumente oder den Goethe Palästinas, Mahmoud Darwish? Wahrscheinlich eher wenig. Aber genau darum geht es in dieser Sendung - um Geschichten aus der Kultur Palästinas. Dafür sprechen wir mit der deutsch-palästinensischen Journalistin und Autorin Alena Jabarine. Sie kennt Palästina und Israel wie wenige andere. Und ihre Perspektive ist eine einzigartig, denn sie ist eine der Palästinenserinnen mit israelischem Pass. Ihr erstes Buch „Der letzte Himmel“ ist gerade bei Ullstein erschienen. (Foto: imago)