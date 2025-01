Historisches Museum Frankfurt: Neue Leitung

Das Historische Museum Frankfurt gehört sicher zu den Vorzeigemuseen in Hessen und bundesweit. Das hat auch mit seiner innovativen Museumsarbeit zu tun. Damit ist es Vorbild für andere Kulturhäuser im Land. Aber es nicht alles Gold was glänzt, denn die Museen stehen vor grossen Herausforderungen. Digitalisierung und Demokratisierung - sind die Stichworte. Wir sprechen darüber mit Doreen Mölders. Sie ist seit Anfang des Jahres die neue Leiterin des Historischen Museums Frankfurt. Wir stellen sie in dieser Sendung vor und sprechen mit ihr über sie als Person, ihre Ideen und ihre Projekte für die Zukunft des Historischen Museums.

Veröffentlicht am 31.01.25 um 10:20 Uhr