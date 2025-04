Zum 25. Mal - GoEast Filmfestival des Mittel- und Osteuropäischen Films

goEast - So heisst das Filmfestival, das seit 2001 die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden in eine Bühne verwandelt für das Kino aus Mittel- und Osteuropa. 25 Ausgaben sind es mittlerweile. Geleitet von Heleen Gerritsen seit 2017. Es ist für sie das letzte Festival bevor sie in Berlin neue Aufgaben übernimmt. Zeit für uns Bilanz zu ziehen aus diesen 25 Jahren goEast-Filmfestival. Was hat sich getan, was hat sich bewegt und welche Rolle spielt so ein Festival als Plattform, um Filme aus Mittel- und Osteuropa hier einem breiten Publikum vorzustellen.