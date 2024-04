Right in the night – Party, Geld, Drogen (3/5)

„Warum seid ihr so scheiße leise?“ brüllt Mark Spoon auf der Loveparade 1995 vom DJ-Pult in die Menge. Sein Spruch wird Kult. Sein Leben als Techno-DJ ist wie aus einem Drehbuch. Sex mit Groupies, zerstörte Hotelzimmer, Drogen. Wenn er nicht mehr stehen kann, legt er im Liegen auf. Markus lebt, als gäbe es kein Morgen und nimmt auf nichts Rücksicht - auch nicht auf die Sony-Bosse in den USA. Sein ungestümes und aufbrausendes Wesen, sein Exzess und Drogenkonsum sind legendär - handeln ihm aber auch viele Probleme ein. © hr / privat