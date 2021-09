Das hr-iNFO Küchenkabinett

Die Küche ist ein Ort der Zusammenkunft und des Austauschs. Und sie hat eine Gemeinsamkeit mit der großen Politik: Das richtige Rezept ist entscheidend. Kurz vor der Bundestagswahl sprechen wir im hr-iNFO Küchenkabinett beim Schnippeln, Kochen und Servieren über Themen, die die Menschen in Hessen bewegen - von Bildung bis bezahlbaren Wohnraum. Wir fragen: Was ist der Status Quo? Wo liegen die Herausforderungen? Was bieten die Parteien? Und was wollt IHR, die Wählerinnen und Wähler?



Themen:

Wird Wohnen zum Luxus? (25.8.)

Wie gespalten ist unsere Gesellschaft? (2.9.)

Klimawandel - Panikmache oder angebrachte Panik? (9.9.)

Wie gut ist das deutsche Gesundheitssystem? (11.9.)

Tut die Politik genug fürs Bildungssystem? (16.9.)

Wie treffen wir unsere Wahlentscheidung? (18.9.)