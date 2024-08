Zum Jubiläum Diese Promis outen sich als hr INFO-Hörer

Was haben Moses Pelham, der Bischof von Limburg, die Schauspielerin Jessica Schwarz und Henni Nachtsheim vom Komikerduo Badesalz gemein? Sie alle hören regelmäßig hr INFO! Was sie am Programm gut finden und wer vielleicht aber auch noch Inhalte vermisst, können Sie in den persönlichen kleinen Glückwunschnachrichten hier hören.

Von Katharina Bruns Veröffentlicht am 28.08.24 um 11:33 Uhr









