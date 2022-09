eHealth ist in der Gesundheitsbranche seit Jahren das Zauberwort. Mit der Digitalisierung soll unser Gesundheitssystem schneller, besser und effizienter werden. Weil staatliche Projekte wie die digitale Gesundheitsakte oder das E-Rezept seit Jahren in der Entwicklung festhängen, drängen längst private IT-Firmen und Start-Ups erfolgreich in den Markt - auch aus Hessen. Mehr dazu in hr-iNFO Wirtschaft.