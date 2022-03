Nur noch 2 Wochen müssen wir uns gedulden - dann ist endlich „Freedom Day“. Wobei wir uns mit dem Pathos in Deutschland da ja lieber etwas zurückhalten. Deshalb heißt es auch von Seiten der Bundesregierung ganz nüchtern: am 20. März sollen alle einschneidenden Corona-Auflagen entfallen. Klingt aber doch sehr nach neuer alter Freiheit. Vor allem für die arg gebeutelte Event- und Veranstaltungsbranche - die unter den Auflagen mit am härtesten gelitten hat. Wie hoffnungsvoll man hier auf den Frühling schaut - darum geht es in hr-iNFO Wirtschaft.