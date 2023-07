Jetzt ist die Bundesregierung also doch noch kurz vor dem Ziel gestolpert, mit ihrem Gebäudeenergiegesetz. Das Verfassungsgericht hat entschieden, dass die Parlamentarier mehr Zeit brauchen, um so ein komplexes Vorhaben nicht nur zu lesen, sondern auch zu verstehen. Und dabei wollen wir bei hr-iNFO Wirtschaft natürlich gerne helfen. Und deshalb gibt es jetzt noch mal alles, was Sie schon immer über das sogenannte Heizungsgesetz wissen wollten - aber sich nie zu fragen getraut haben.