Der Wohnungsmarkt in Deutschland ist gerade in einer beispiellosen Krise. Vor allen, weil zu wenig gebaut wird. Etwa 700.000 Wohnungen fehlen laut einer Studie des Bündnisses Soziales Wohnen. 400.000 pro Jahr sollen laut Bundesregierung möglichst bald gebaut werden. Aber ziemlich genau 0 Experten glauben, dass das auch wirklich passiert. Was geplant ist, woran es hakt und ob ich mir auch als Normalverdiener irgendwann ein Eigenheim leisten kann? Darum geht es in hr-iNFO Wirtschaft.