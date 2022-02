Der Energiemarkt ist angespannt. Die Folge: Hohe Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher bei Strom und Gas. Was für manche nur eine ärgerliche Kostenerhöhung ist, kann für andere der Weg in die Armut sein. Energiearmut ist dabei kein neues Phänomen in Deutschland. Was kann dagegen getan werden?