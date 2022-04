Der Rapsanbau in Hessen legte in den vergangenen Jahren wieder zu. Die durch den Ukraine-Krieg verursachten Lieferengpässe bei Futtermitteln könnten durch das Nebenprodukt Rapsschrot teilweise ausgeglichen werden. Aber die Landwirte leiden auch unter den extremen Preissteigerungen für Düngemittel durch den Krieg. Auch die hohen Dieselpreise machen den Landwirten zu schaffen. Die Situation der Landwirte hierzulande vor dem Hintergrund des Ukraine Krieges in hr-iNFO Wirtschaft.