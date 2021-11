Klimaschutz in Hessen: Was in der Wirtschaft heute schon passiert.

Podcast Klimaschutz in Hessen: Was in der Wirtschaft heute schon passiert.

Nach der Weltklimakonferenz in Glasgow ist vor der Umsetzung der Maßnahmen zum Klimaschutz. Was passiert heute schon in Hessen? Wir schauen auf moderne Technologien, Klimaklagen und die Folgen der Klimakrise auf die Wirtschaft in Deutschland.