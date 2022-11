Mit Behinderung am Arbeitsplatz - auch mit und nach Corona eine Herausforderung

Podcast Mit Behinderung am Arbeitsplatz - auch mit und nach Corona eine Herausforderung

Menschen mit Behinderung brauchen Unterstützung im Job. Doch so vielfältig ihre Situationen sind, so zahlreich sind auch die Herausforderungen, denen sie sich am Arbeitsmarkt stellen müssen. Corona hat ihre Situation nicht leichter gemacht.