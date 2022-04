Zu Ostern wird sie wieder versteckt, verschenkt und vernascht - es geht um Schokolade. Eine Sache, auf die man sich in diesen Tagen wieder freuen kann, in ein paar Monaten aber vielleicht schon nicht mehr. Der Verband der Süßwarenindustrie warnt: Schokolade könnte knapp werden. Warum ist das so? Und was ist eigentlich aus den alten Problemen der Schokolade wie faire Arbeitsbedingungen oder umweltschonender Kakao geworden?