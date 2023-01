Familienunternehmen machen es in Krisen besser. Das sagt eine aktuelle Analyse des Instituts für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim. Sie seien die Jobmotoren der deutschen Wirtschaft und sie hätten mehr Jobs geschaffen als die meisten Dax-Konzerne. Was ist eigentlich an dieser Analyse dran, was taugt überhaupt das Modell Familienunternehmen und wie sieht es in hessischen Familienbetrieben aus?