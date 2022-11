Weihnachten in Zeiten der Inflation – shoppen oder bewusster einkaufen?

Weihnachten in Zeiten der Rekordinflation. Die Menschen halten ihr Geld zusammen und gehen seltener in der Innenstadt shoppen. Die Einzelhändler erwarten weniger Umsatz. Welche Geschäfte werden in Zukunft noch Erfolg haben?