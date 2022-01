Die Tage hören wir immer wieder von der Reise das James-Webb-Teleskop ins All. Ein Blick in die Vergangenheiten soll es verwerfen, klingt zwar spannend, aber was nützt uns das auf der Erde? In dieser Sendung geht es darum, welchen Einfluss die Forschung auf die Wirtschaft in Hessen hat, wie ein junges Unternehmen mit Satelliten-Daten Hochwasserschutz betreibt und wie es um die Privatisierung des Alls steht.