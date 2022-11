Egal ob in der Pflege, in der Gastronomie oder im IT-Sektor - Mitarbeiter werden händeringend gesucht. Viele Unternehmen klagen über den Fachkräftemangel und hoffen auf die Reform des Zuwanderungsrechts. Dabei könnten Firmen schon heute viel mehr tun, um sich für gute Bewerber attraktiv zu machen. Mehr dazu in hr-iNFO Wirtschaft.