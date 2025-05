Blau – Farbe der Tiefe und der Sehnsucht

Blau ist weltweit die beliebteste Farbe und erinnert uns an die Weite des Himmels und des Meeres. Sie schafft Harmonie und Geborgenheit, weckt aber gleichzeitig unsere Sehnsucht und lockt uns in die Ferne. In der Religion symbolisiert Blau das Göttliche und Unendliche. In der Geschäftswelt steht Blau für Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit. Ein dunkelblauer Anzug wirkt immer seriös. Hellblau wird oft mit Frieden assoziiert und dient beispielsweise als Hintergrundfarbe der weißen Friedenstaube. Auch in der Musik, etwa im Blues, spiegelt sich die emotionale Tiefe dieser Farbe wider. An Christi Himmelfahrt brechen wir auf ins Blaue und tauchen ein in die Faszination der Farbe Blau.