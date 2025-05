Die Welt hat einen neuen Papst! Was von Leo XIV. zu erwarten ist

Es ist eine Sensation. Rekordverdächtig schnell haben sich die Kardinäle im Konklave in Rom auf einen neuen Papst verständigt. Erstmals ist es ein US-Amerikaner. Papst Leo XIV. signalisiert hohe Wertschätzung für seinen Vorgänger Papst Franziskus. Er spricht vom Frieden für eine zerrissene Welt. Er stellt sich in die Tradition der katholischen Soziallehre. Und ruft seine Kirche zu einem neuen Aufbruch auf, als synodale Kirche an der Seite der Leidenden. Was ist von dem neuen Mann an der Spitze der katholischen Kirche zu halten? Welche Spuren hat er bisher hinterlassen? Inwiefern ist er ein Kandidat der Mitte und was bedeutet das für die anstehenden Reformen? Darüber diskutieren die ARD-Religionsredakteure Ulrike Bieritz (RBB), Florian Breitmeier (NDR) und Lothar Bauerochse (HR)