Am 30.April beginnt in Hannover der Evangelische Kirchentag. Nach Tagen, in denen der Fokus der Öffentlichkeit auf den Papst und die Katholische Kirche gerichtet war, fragen wir aus Anlass der Kirchentages: Wie steht es um die Evangelische Kirche in Deutschland? Wir erkunden die Wiederentdeckung der Spiritualität, fragen nach dem Verhältnis zur Politik, und wie die vielen Kirchenaustritte die Kirchen derzeit verändern.