Entdeckerlust. Wie uns Neugier vorantreibt

In Hessen gehen die Ferien zuende und die meisten von uns kehren zurück in den Alltag. Die Ferien, besonders, wenn man Reisen unternommen hat, sind eine Zeit der Entdeckungen, man hält die Nase in den Wind und erlebt manches Neue. Neugier, Wissensdurst und Entdeckerfreude sind wichtige Kräfte für ein glückliches Leben. Es lohnt sich, sie auch im Alltag zu leben und zu kultivieren. Manche Forscher sagen sogar: Neugier ist wichtiger als Glück. Denn man kann nicht permanent glücklich sein, aber man kann ein Leben lang neugierig bleiben. Das ist und Sonntagsthema heute bei Himmel und Erde.

Veröffentlicht am 23.08.24 um 16:00 Uhr