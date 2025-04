Mehr als eine Laune - die Kraft der Eingebung

Der April macht, was er will“, so singen es die Kinder im Frühlingslied. Sprichwörtlich launisch ist das Wetter im April. Und das mögen wir meist nicht so gerne. Ebenso finden wir launische Menschen anstrengend. Die sind mal so und mal so, irgendeiner plötzlichen Gefühlsregung folgend. Anderen fällt es schwer, damit umzugehen. Aber wie ist das eigentlich, wenn eine Eingebung, ein spontaner Gedanke, ein Geistesblitz Bewegung ins Leben bringt? Wenn plötzlich eine Idee sich breit macht und dazu das Gefühl, diesem Gedanken muss ich jetzt unbedingt folgen. Diesen Traum muss ich Wirklichkeit werden lassen. Eine Eingebung kann auch das Leben auf den Kopf stellen. Ist sie mehr als eine Laune? Darum geht es an diesem Sonntagmorgen im Himmel und Erde-Sonntagsthema. Ein Theologe erklärt uns, was für Eingebungen eigentlich die biblischen Propheten hatten. Und so, wie wir manchmal an Weggabelungen einer Eingebung folgen und links oder rechts abbiegen, gehen wir im Gespräch mit der spirituellen Bestseller-Autorin Melanie Wolfers der Frage nach: Wie viel Eingebung brauchen wir bei den großen Lebensentscheidungen, bei der Berufswahl etwa, und bei der großen Frage nach dem eigenen Ich?