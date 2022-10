Das fragen wir in hr-info KULTUR und die Antwort, die liefere ich gleich mit; na ja, vielleicht nicht alles neu, aber in jedem Fall bunt! Bunt und abwechslungsreich wird dieser Herbst, wenn wir uns anschauen, was uns aktuell in den Museen, Literaturhäusern, Konzert- und Kinosälen geboten wird. Einige Highlights stellen wir Ihnen jetzt vor, also runter vom Sofa und rein ins Vergnügen!