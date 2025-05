Universelle Sprache - Der Tanz

Viele Menschen tanzen gerne und das regelmässig, aber nicht jeder oder jede unbedingt das Gleiche: die sogenannten Standardtänze sind nach wie vor beliebt. Auch Boogy Woogy, Swing und Lindy Hop haben noch ihre Fans. Und nicht zu vergessen: Der Tango Argentino. So wie bei der 73-jährigen Helga. Sie ist eine meiner heutigen Studiogäste. Wie und warum Helga so gerne tanzt und was für sie die Faszination Tango ausmacht, das wird sie uns in dieser Sendung erzählen.