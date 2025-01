Die Zukunft der Film- und Medienbewertungstelle in Wiesbaden

Seit 1951 gibt es in Wiesbaden die Deutsche Film- und Medienbewertung, kurz FBW. Gegründet von der Kultusminister-konferenz. Seit mehr als 70 Jahren ist sie die zentrale Bewertungsstelle für Filme. So eine Art Stiftung Warentest für Filmprodukte. Die FBW, vergibt z. B. die Prädikate „wertvoll“ oder „besonders wertvoll“, was etwas über die Qualität von Filmen aussagen soll. Wir sprechen darüber mit der Direktorin der Film- und Medienbewertung, Bettina Buchler. Einblicke, wie die Bewertung eines Films zustande kommt - auch das ein Thema in der Sendung.

Veröffentlicht am 17.01.25 um 13:00 Uhr