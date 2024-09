Faszination Mittelalter

Kämpfende Ritter, die Burgfräulein vor bösen Feinden oder sogar Drachen retten - solche Geschichten begeistern Kinder seit Generationen. Und bleiben bei vielen Sinnbild für das Mittelalter. Es gibt aber auch Erwachsene, die vom Mittelalter fasziniert sind. Manche sogar so sehr, dass sie sich nicht nur kleiden, wie die Menschen vor 1000 Jahren, sondern sogar versuchen so zu leben. Aber was genau ist der Reiz daran? Und welche Strömungen gibt es in der Mittelalter-Szene? Kämpfende Ritter, die Burgfräulein vor bösen Feinden oder sogar Drachen retten - solche Geschichten begeistern Kinder seit Generationen. Und bleiben bei vielen Sinnbild für das Mittelalter. Es gibt aber auch Erwachsene, die vom Mittelalter fasziniert sind. Manche sogar so sehr, dass sie sich nicht nur kleiden, wie die Menschen vor 1000 Jahren, sondern sogar versuchen so zu leben. Aber was genau ist der Reiz daran? Und welche Strömungen gibt es in der Mittelalter-Szene? Von und mit Yvonne Koch

Veröffentlicht am 27.09.24 um 12:10 Uhr