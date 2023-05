Die Filmwelt schaut wieder nach Cannes. Am Wettbewerb nehmen so viele Frauen wie noch nie teil. Zudem ist das Präsidenten-Amt zum ersten Mal mit einer Frau besetzt - und auch noch mit einer Nicht-Französin. Das allein gab schon Anlass für diverse Kontroversen. Aber auch regional lohnt es sich, auf das Thema Film zu gucken. In Wiesbaden zeigt eine Ausstellung das Schaffen des Regisseurs Volker Schlöndorff anhand von Objekten rund um seine Filme. Wir haben sie schon gesehen und mit dem Regisseur gesprochen. Außerdem erklärt uns der Ausstellungsmacher, was so besonders an der Sammlung ist, die das Deutsche Filminstitut & Filmmuseum jetzt übernommen hat.