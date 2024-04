Forever Young: Kassenschlager Musik-Biopics

Musikalische Biopics laufen bestens. In diesen Tagen neu im Kino: der Film über Amy Winehouse. Davor gab’s unter anderem Filmbiografien über Freddie Mercury, Elton John, Whitney Houston, Aretha Franklin oder Elvis Presley. In den 00-er Jahren haben „Walk The Line“ über Johnny Cash und „Ray“ über Ray Charles Maßstäbe gesetzt. Ein Ende ist nicht abzusehen: Derzeit entstehen Filme über Bob Dylan, Michael Jackson und Linda Ronstadt sowie über die 40er-/50er-Jahre-Stars Fred Astaire und Gene Kelly. Dagmar Fulle mit einem kleinen Streifzug durch das La-La-Land der musikalischen Biopics, in dem sich ärgerliche Fan-Fiction ebenso findet wie das ein oder andere Meisterwerk.

Autor: Dagmar Fulle Veröffentlicht am 11.04.24 um 13:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © TriStar/Paramount/20th Century Studios, Kollage: hr