"Jahre der Angst, Momente der Hoffnung" - Mohammad Sarhangi und seine Gefühlsgeschichte der Migration

Das bittere Gefühl, ausgegrenzt zu werden. Die Angst vor einer drohenden Abschiebung. Die Hoffnung auf ein neues Zuhause, auf Geborgenheit. Das alles sind emotionale Erfahrungen, die Menschen mit Migrationsgeschichte immer wieder machen. Und die ihr Leben dauerhaft prägen, auch wenn sie längst in Deutschland "angekommen" sind. "Jahre der Angst, Momente der Hoffnung" - unter diesem Titel hat der Historiker Mohammad Sarhangi jetzt eine "Gefühlsgeschichte der Migration" geschrieben. Wissenschaftlich und zugleich sehr persönlich nimmt er die Gefühlswelten jener Menschen in den Blick, die in den aufgeheizten Debatten dieser Tage immer öfter zu Objekten gemacht oder gar zum "Problem" erklärt werden: der Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte. Mohammad Sarhangi hat an dem Oral-History-Projekt "Archiv der Flucht" mitgearbeitet und ist jetzt Historiker am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin. Christoph Scheffer hat mit ihm gesprochen. Mohammad Sarhangi: "Jahre der Angst, Momente der Hoffnung - Eine Gefühlsgeschichte der Migration", S. Fischer Verlag (Foto: Urban Zintel)

Veröffentlicht am 26.09.24 um 13:20 Uhr