In diesem Jahr wird Kafka gefeiert, weil sich der Todestag des berühmten Schriftstellers zum 100sten Mal jährt. Und natürlich lassen sich die Verlage so ein Jubiläum auch nicht entgehen. Auffällig ist aber, dass gerade besonders viele Comics zu Kafka auf dem Markt sind. Werden die dem Welt-Literaten gerecht? Darum geht es in dieser Sendung Mit Yvonne Koch

Autor: Yvonne Koch Veröffentlicht am 29.03.24 um 11:45 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr