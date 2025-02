Karaoke ist mehr als nur ein Partyspaß - es ist inzwischen ein weltweites Phänomen. Ob in Kneipen, Wohnzimmern oder auf großen Bühnen, Menschen haben Spass am Singen. Seit Mitte der 1990er Jahre ist das Interesse an Karaoke auch in den deutschsprachigen Ländern stetig gewachsen, sagt Andreas Neuenkirchen. Er ist Autor des Buches „Völlig losgelöst - Wie Karaoke die Welt erorberte“. Wir sprechen in dieser Sendung mit ihm.