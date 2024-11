Kulturhelden und -Heldinnen auf dem Land

Kinos, Theater, Konzerte oder Tanzevents - je größer die Städte sind, um so reichhaltiger auch das Angebot an Kulturveranstaltungen. Wer allerdings auf dem Land wohnt, hat diese Auswahl nicht, dort machen sogar immer mehr Kinos und Theater zu. Umso wichtiger sind kleine private Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass Kultur auch auf dem Land stattfinden kann. Was diese Kulturheldinnen und -helden so alles wuppen und was diese Initiativen für den ländlichen Raum bedeuten, darum geht es heute. Mit Yvonne Koch

Veröffentlicht am 15.11.24 um 11:00 Uhr