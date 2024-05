Wenn wir mal wieder so richtig Lust auf Kunst und Kultur haben, dann schauen wir, welche Ausstellungen die Museen gerade haben, was im Kino läuft oder was die Theater im Programm haben. Dabei gibt es durchaus auch Kunst, die dort nicht zu finden ist. Die ganz bewusst nicht in Räume gepresst werden will. Und um diese Kunst, um die Kunst, die raus muss, geht es heute! Mit Yvonne Koch Foto: Verein für Internationale Waldkunst e. V.

Autor: Yvonne Koch Veröffentlicht am 17.05.24 um 10:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Verein für Internationale Waldkunst e. V.