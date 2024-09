Muss die Komik an die Kandare?

Eine Einleitung, dann eine unerwartete Wendung und schon bringt man das Publikum zum Lachen - das ist die Grundidee eines Witzes. Klingt einfach. Aber die aktuelle Debatte um einen "Witz" von Comedian Luke Mockridge zeigt: So einfach ist es nicht. Was Komik, was Satire darf oder nicht, ist gerade wieder mal hochumstritten. Deshalb fragen auch wir heute: Wo hört der Spaß auf? Und wer legt das fest? Von und mit Yvonne Koch