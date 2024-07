Volksdroge Nummer 1 - Warum wir einen anderen Umgang mit Alkohol brauchen

Ob auf der Firmenfeier, auf Partys oder beim Treffen mit Freunden: Ein Gläschen (oder ein paar mehr) sind eigentlich fast immer dabei. Alkohol gilt hierzulande als Genussmittel und als Kulturgut. Doch Alkohol richtet auch große Schäden an. Manche Wissenschaftler halten ihn sogar für das gefährlichste Suchtmittel von allen. Warum machen wir so einen Unterschied zwischen Alkohol und anderen Drogen? Was fordern Gesundheitsexperten? Und warum tut sich die Politik so schwer damit, das umzusetzen? (26.2.2022)

Veröffentlicht am 08.07.24 um 11:00 Uhr