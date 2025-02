Wie blicken neu eingebürgerte Erstwähler auf die Bundestagswahl?

Hunderttausende neu eingebürgerte Deutsche dürfen am 23. Februar zum ersten Mal an einer Bundestagswahl teilnehmen. Abdul Mounem Alowis aus Syrien und Paula Kons aus Rumänien sind zwei von ihnen. Sie leben seit Jahren in Deutschland, sind ein Teil dieser Gesellschaft. Was bewegt Menschen mit Migrationsgeschichte bei dieser Bundestagswahl? Welche Themen beschäftigen sie? Und was bedeutet es, zum ersten Mal an einer freien und demokratischen Wahl teilzunehmen? Darüber sprechen wir mit Abdul, Paula, einem Migrationsforscher und einer Soziologin. Autor:innen: Shulamit Rittwagen, Jonas Baur und Theresa Wunderlich