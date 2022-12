2022 ist so gut wie abgeschafft, und da lassen auch wir uns einen Jahresrückblick in STUDIO KOMPLEX-Manier nicht nehmen: Erinnerungen an 38 Folgen mit fast 200 unterschiedlichen Gesprächspartner*innen, von denen wir vier noch mal eingeladen haben: Mark Benecke spricht mit uns über die Schadenfreude am Scheitern anderer und über sein Silvester mit Domina. Die Autorin und Journalistin Mithu Sanyal erklärt, dass tatsächlich einiges besser werden könnte im Gesundheitswesen seit der letzten Folge mit ihr. Die Edel-Escort Hanna Lakomy ärgert sich ein wenig über ihre Rolle als Medien-Prostituierte des Landes und der Satiriker Dax Werner macht Schleichwerbung für Mastodon und gibt uns Hoffnung für die Internetkultur in 2023.