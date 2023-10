Das war’s. STUDIO KOMPLEX sagt ciao, tschüss, baba. In unserer letzten Folge ever geht es - wie könnte es anders sein - ums Scheitern. Anders als je zuvor moderieren Anne und David diese Folge gemeinsam. Und anders als je zuvor wussten die beiden überhaupt nicht, worum es in dieser Ausgabe gehen wird: Darum, was gut und was schlecht am Scheitern ist. Darum, dass Anne und David wohl noch nie so richtig gescheitert sind im Leben. Darum, was es bedeutet, wirklich im Leben gescheitert zu sein. Und darum, wie wir bestmöglich mit dem Scheitern umgehen sollten.