Jedes zehnte Paar in Deutschland bleibt ungewollt kinderlos - auch künstliche Befruchtungen sind nur in jedem fünften Fall erfolgreich. Die letzte Option für ein leibliches Kind? Eine Leihmutter! In Ländern wie der Ukraine, Indien oder den USA ist die Leihmutterschaft erlaubt. Bei uns ist sie bisher verboten, aber: Eine Kommission berät gerade, ob die altruistische, also freiwillige und unentgeltliche Leihmutterschaft legalisiert werden soll. Wir denken: Top Idee! Denn wenn wir uns schon für ein Recht auf Fortpflanzung starkmachen, dann müsste das in letzter Konsequenz auch heißen, anderen mit vollem Körpereinsatz dabei helfen zu dürfen … Oder? Klären wir in der neuen Folge STUDIO KOMPLEX.