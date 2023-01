Wir nehmen Drogen. Natürlich nicht jeder und jede von uns, aber unsere gesamte Geschichte über haben Menschen geraucht, gesoffen, geschmissen, gezogen und gespritzt. Heute wird so facettenreich geballert wie nie. Das kann man schlimm finden … … oder man kann anfangen, der Realität ins Auge zu sehen. Die lautet nämlich: Wir wollen Drogen, wir brauchen Drogen - und wir sind in der Lage, damit verantwortungsvoll umzugehen. Was wir darum auch brauchen, ist eine pragmatische Diskussion über Drogen als Medikament und als Freizeitspaß. Und genau die führen wir - ohne Drogen zu verteufeln, aber auch ohne sie zu verherrlichen wie ein Haufen 16-jähriger Kiffer vom Gymnasium.