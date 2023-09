Wie schön war die Welt des Internets in den Nuller- und Zehnerjahren! Plötzlich probierte die ganze Welt sich aus, broadcastete sich - in bestem Youtube-Spirit - selbst, und alle schauten zu, lachten, teilten und hatten die beste Zeit ihres Lebens. Das ist leider völlig vorbei. Anscheinend traut sich keiner mehr sowas. Das Internet hat sich professionalisiert. Das ist gut fürs Geschäft, aber es ist auch verdammt langweilig. Wo sind die Dilettantinnen und Amateure hin? Traut sich niemand mehr, wirklich etwas auszuprobieren, mal was anderes zu servieren als den Einheitsbrei an Content, dem man schon in Sekunde 1 ansieht, dass er stramm auf Reichweite optimiert ist? Dieses “früher war alles besser” ist mittlerweile ziemlich abgenudelt und ehrlicherweise auch häufig, naja: Quatsch. Aber: War die Menge an digitalem YouTube-Konfetti-Content nicht früher höher?! Wir fordern: Amateur:innen zurück zu YouTube!! Das diskutieren wir mit: Annekathrin Kohout, Autorin, Kulturwissenschaftlerin Christoph Krachten, Youtube-Unternehmer der ersten Stunde Stefan Krankenhagen, Professor für Kulturwissenschaft mit dem Schwerpunkt Populäre Kultur an der Stiftung Universität Hildesheim All das und noch viel mehr, in der neuen Folge STUDIO KOMPLEX. Hier geht’s zum Transkript der Folge. Hier geht’s zu Annekathrins Artikel “YouTube-Formate zwischen Professionalität und Dilettantismus”. Hier geht's zu Christophs Youtube-Kanal, auf dem er mittlerweile Comedy macht. In der ARD Audiothek empfehlen wir euch diese Woche ein ganz besonderes Schmankerl: Bromance Daddys. Die beiden haben auch mal als YouTuber angefangen und sind heute: Eltern. Leons Zwillinge haben Angst vor großen Tieren, Nick geht abends auf Monsterjagd in der Wohnung. In diese Folge geht’s darum, wovor Kinder Angst haben und wie man gut damit umgehen kann! Prominenter Input kommt dabei von Johannes Strate, der in dieser Folge zu Gast ist. Der Sänger der Band Revolverheld ist nämlich ebenfalls Daddy-Podcaster und hat einen zehnjährigen Sohn. Fragen, Anmerkungen, Kritik und eure liebsten YouTube-Goldstücke schickt ihr uns am besten per Mail an studiokomplex@hr.de oder als DM bei Instagram.