Die überbordende Anteilnahme am Tod der Queen zeigt uns: So entfremdet von der kitschigen Monarchie wie wir den Anschein machen, sind wir Deutschen gar nicht. Auch in uns scheint das Bedürfnis zu schlummern, ein Staatsoberhaupt herbeizusehen, dass mehr Glamour hat als der Bundespräsident. Weil wir dem nun aber nicht einfach eine Krone aufsetzen wollen und um Himmels Willen auch nach keiner neuen starken Führerrolle suchen… backen wir uns den idealen und zeitgemäßen Queen-Ersatz.