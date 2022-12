Endlich hat eine Fußball-WM gezeigt, dass sie nicht nur Sport kann - sondern auch gesellschaftlichen Zündstoff in die breite Diskussion einbringen. Es war kein „Katar 2022“ in Deutschland denkbar, ohne den Zusatz „Wir müssen für mehr Gleichberechtigung, Menschenrechte und Schutz der LGBTQIA-Szene kämpfen“. Wow. Das eine ganze Gesellschaft nicht mehr die Augen vor den wirklich dringenden Problemen verschließen kann… Dafür sagen wir „Danke, Katar! Danke, FIFA!“ Oder ist es halt doch eher ein „Danke für nichts?“ Denkanstöße in Deutschland schön und gut. Aber was macht die Diskussion und die Kritik mit den Menschen in Katar und der ganzen Region? Hilft die One-Love-Symbolik einer katarischen LGBTQIA-Szene und hat die WM eine große Demokratisierungswelle ausgelöst? (Wie die FIFA nicht müde wird zu betonen...) Oder hat am Ende die „Katar 2022“ Kritik sogar geschadet? Darüber reden wir mit unseren Gästen: Pia Mann, Mitbegründerin von Discover Football und LGBTQ-Aktivistin Marvin Mendel, Podcast Fußball 2000 Rameza Monir, Journalistin Tim Schreder, Journalist und Moderator Dietrich Schulze-Marmeling, Mitinitiator der #BoycottQatar2022-Initiative Nora Noralla, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Human Rights Watch