Die alten Griechen wussten es einfach besser: Losen statt Wählen! Unser Host David hat genug von demokratischen Wahlen - denn sind wir mal ehrlich: Unsere erwählten Politiker*innen sind weder weiblich genug, divers genug und noch unterschiedlich gebildet genug, um uns alle zu repräsentieren! Was also tun für eine bessere und fairere Demokratie? Na, einfach das Los entscheiden lassen, wer uns vertritt! Nicht nur den Griechen, auch den Jurys im amerikanischen Justizsystem und der Lottofee gefällt das. Ach, und Politikwissenschaftler*innen auch. Also: Ab in die Lostrommel der wilden Argumente und los geht's!Durch diese Gedankenexperiment-Lotterie begleiten uns: Hubertus Buchstein, Professor für PolitologieFreiin Dorothea von Gablenz, JuristinCarolina Bahamondes Pavez, Wahlrecht-AktivistinSimon Hegelich, Politikwissenschaftler und Big Data ExperteHier geht's zum Transkript der Folge.Wenn ihr von diesem Thema nicht genug bekommt:Demokratie in der Krise - Losen statt Wählen?, DeutschlandfunkMit dem Losverfahren die Demokratie retten?, fazAntikes Athen: Ist Losen demokratisch?, Zeit42: Sollten wir losen statt wählen?, arte