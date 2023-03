Die Uni ist tot, lang lebe die Uni! Unser Host David Ahlf hatte in seinem Studentenleben vor allem eines: Eine richtig gute Zeit! Sein Studium war nicht besonders geradlinig, er konnte sich ausprobieren, hier dies, da das anstudieren. Er hat Freund*innen fürs Leben gefunden und glaubt ziemlich sicher: Das war die Zeit seines Lebens. Schaut man sich das Leben aktuell Studierender an, kommen Zweifel auf, ob die das auch mal über ihr Studium und ihre Zeit an der Uni sagen werden. Chronische Geldnot, Corona-Isolation, die Bologna-Reform, prekäre Arbeitsbedingungen für wissenschaftliche Mitarbeitende… Uni ist nicht mehr das, was sie mal war. Ausnahmsweise ist David ganz rückwärts gewandt. Wobei: Hat uns nicht unsere Folge "Fortschritt durch Rückschritt" gezeigt, dass genau das ratsam sein kann?Also, früher war alles besser! David hat ein Ziel: die Uni retten... oder zumindest ihr Image! Das macht er zum Glück nicht im Alleingang, sondern mit: Tom Konjer, Student und JournalistJan-Martin Wiarda, JournalistLone Grotheer, Studentin und Referentin der StudierendenvertretungJudith Simon, Professorin für Ethik in der InformationstechnologieAladin El-Mafaalani, Professor für Migrationsforschung und interkulturelle ForschungHabt ihr Fragen, Kritik, Wünsche? Her damit: studiokomplex@hr.de, Insta, Twitter.MEGALOVE Fortschritt durch Rückschritt Listen to this episode from STUDIO KOMPLEX on Spotify. Ran an die Arbeit, immer nach vorn und immer mehr: Unsere Gesellschaftsmaxime ist der Fortschritt. Das allerdings macht uns die aktuell omnipr...