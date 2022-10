Anlässlich der Buchmesse in Frankfurt legen wir in der neuen Folge den Finger in die Wunde des etwas mitgenommenen Buchmarkts. Denn immer mehr Menschen in Deutschland lesen keine Bücher. Völlig unbeeindruckt davon aber werden jedes Jahr zigtausende Bücher bei uns veröffentlicht. Und völlig unbeeindruckt von der Tatsache, dass neuere Medien immer relevanter werden, bleibt eine Sache gleich: Dem Buch wohnt ein ganz besonderer Zauber inne. Das Medium Buch ist wie kein anderes ein Kulturgut, das Intellekt und wahren Tiefgang garantiert. Bloß: Tut es das wirklich? Wir glauben nicht und gehen sogar noch weiter: Wir glauben, dieses Image schadet uns sogar als Gesellschaft.