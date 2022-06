Den Sünden der christlichen Kirchen hilft so langsam der beste Beichtstuhl nicht mehr: In Deutschland sind die Konfessionslosen langsam dabei, die Christen anteilsmäßig einzuholen. Der Atheismus ist die Religion der Stunde. Atheist*innen würden sich zwar nie als religiös bezeichnen, doch wir stellen fest: Ein fester Glaube an die Nicht-Existenz Gottes und ein dogmatisches Ablehnen von allem nicht wissenschaftlich Belegbaren - das weist durchaus religiöse Züge auf. Wir alle glauben! Und uns allen tut ein wenig Demut gut. Atheismus und sein Hang zur Arroganz steht sich selbst im Weg - und kann für uns als Gesellschaft ein echtes Problem werden.